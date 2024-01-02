308 STKnin katılımıyla düzenlenen Şehitlerimize Rahmet, Filistine Destek, İsraile Lanet yürüyüşü için Galata Köprüsünde on binlerce kişi bir araya geldi. Filistine destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir adlı vatandaş, Siz Arap sevicisiniz diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri kaçarken diğerinin Kasımpaşa karakoluna alındığı belirtildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen saldırgan Ege A., işlemleri için Karaköy Karakoluna götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Ege A., adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından yumruk atan saldırgan tutuklandı.