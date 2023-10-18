Son dakika haberleri... Dünya 7 Ekimden bu yana katil İsrailin Filistindeki soykırımına şahit oluyor. Kadın-çocuk farketmeksizin binlerce sivilin üzerine bomba yağdıran işgalci İsrail, dün insanlık dışı saldırılarından birini gerçekleştirdi. Gazze Şeridindeki Al Ahli Arab hastanesini vuran İsrail, tedavi gören 500 kişinin daha katili oldu. Öte yandan bölgeden gelen yaralanmış çocuk görüntüleri de dünyanın içini parçalıyor. Her gün üzerlerine bomba yağan çocuklar, ölmeleri halinde aileleri cesetlerini teşhis edilebilsin diye isimlerini avuçlarına yazıyor. Gazze’deki bu dramı BM’de dile getiren Filistinli diplomat, “İnsanlık katlediliyor” diye isyan etti.