Gazzeye günlerdir acımasızca ölüm yağdıran işgalci İsrailin katliamını aklamak için “Filistinliler, Yahudilere toprak sattı” iftirasını atanların yalanı elinde patladı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu gerçekleri tek tek açıkladı. Afyoncu, Yahudiler, Filistin’de Osmanlı yönetiminin bütün yasaklamalarına rağmen, 19. yüzyılın sonlarında hileli yollarla bir miktar toprak satın aldılar. Ancak 1900’de Yahudilerin elindeki 218 bin 170 dönümlük toprak, Filistin’in bütün yüzölçümünün sadece yüzde 0.73’üydü ifadelerini kullandı. A Haber canlı yayınına katılan Afyoncu, 1945e gelindiğinde bile Yahudilerin elindeki toprak miktarı yüzde 5,5 civarındadır. dedi.