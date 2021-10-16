Film gibi operasyondaki sır kadın! Van'da MİT'in kurtardığı İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesine ulaşıldı / 15.10.21

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Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geçtiğimiz günlerde Van’da bir operasyona imza attı. İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişiyi suçüstü yakalandı. A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak özellikle de kaçırılmak istenen İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesini canlı yayında aktardı. Ulak, İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin "Suriye'de İran için pilotluk yapmak istemeyince baskı gördüm" dediğini aktardı.