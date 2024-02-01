Son dakika haberi! Filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatihte kendi çay ocağında ölü bulundu. Olay eczacı komşusunun ihbarı üzerine ortaya çıktı. Savcılık, bıçakla öldürülen Ramazan Pişkinin ölümünü aydınlatmak amacıyla soruşturma başlattı. Polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şahidi olan komşunun ifadesi ortaya çıkarken katilin kameralara yakalanmamak için yüzünü kapattığı belirlendi. Pişkinin akrabası cenazenin nereden kaldırılacağını açıkladı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ramazan Pişkinle ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.