Finans merkezine yüzde 75 vergi avantajı: Hedef 10 yılda dünyada ilk 10'a girmek! / 19.05.22

Son dakika haberi! Yıllık işlem hacminin ilk etapta 15 milyar dolar olması planlanan İstanbul Finans Merkezinin altyapısı için yasa teklifi hazırlandı. Merkezdeki şirketlerin kazancının yüzde 75’i vergiden indirilecek. İFMnin hedefi, 10 yıl içinde dünyanın ilk 10 finans merkezi arasına girmek. İstanbulu dünyanın önemli finans merkezleri ile rekabet edebilir konuma yükseltmeyi amaçlayan İFM projesi, 15 yıl sonunda Türkiye ekonomisine 250 milyar dolar gelir etkisi ve 160 milyar dolar düzeyinde bir katma değer sağlayacak.