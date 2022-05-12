Finlandiya'dan NATO kararına Rusya'dan tepki NATO'dan destek / 12.05.22

Son dakika haberine göre Finlandiyanın NATO üyeliği için başvuruda bulunacağı bildirildi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakanı Marin, yaptığı açıklamada Rusyanın Ukrayna saldırısı sonrası NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını söylemişti. Rusya, Finlandiyanın kararı sonrası bir açıklama yaptı. Kremlinden gelen açıklamada kararın Rusya için tehdit anlamına geldiği belirtildi. NATO ise karara destek vererek üyeliğin hem NATO hem de Finlandiyanın güvenliğini güçlendireceğini söyledi.