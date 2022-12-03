2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri adım adım yaklaşırken, 6lı masada süren aday bilmecesi muhalif medyayı da gerdi. Nevşin Mengü, seçimlerde rüzgarın tersine döndüğünü söylerken muhalefete yüklendi. Mengünün sözlerine bir başka muhalif isim Aslı Aydıntaşbaş da destek verdi. Yurt dışında bulunan firari Can Dündar da bağış musluklarının kesildiğini söyleyerek Avrupada Başkan Erdoğanın kilit bir role sahip olduğunu ve yok olmakla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Detayları takvim.com.tr sizler için derledi.