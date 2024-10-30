Türkiyede darbe girişiminde bulunan, milletin geleceğini hedef alan Fetullahçı Terör Örgütünün FETÖ kirli düzeni bir kez daha açığa çıktı. FETÖ’nün mahrem imamlarından firari Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınarın YouTuber olduğu öğrenildi. Türkiyede kalan örgüt militanları sefil bir hayat sürerken örgütün yurtdışına kaçan büyükbaşlarının lüks yaşam sürdüğü ise Zeliha Akpınarın paylaşımlarıyla görüldü. İngilterede tıp okuyan ve mezuniyete hazırlandığını çektiği video ile anlatan Zeliha Akpınarın paylaşımlarında Mahmut Akpınar da objektife yansıdı. Babası örgüt tabanını gazlarken Zeliha Akpınarın Burada herkes kendi hayatını yaşıyor sözleri FETÖnün kaymak tabakasının gerçek yüzünü açık etti.