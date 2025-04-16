İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzluk soruşturmasının ardından Özgür Özel’in sokak çağrıları ve Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden söylemleri dikkat çekerken, CHP’ye bir akıl da firari FETÖ’cü Savaş Genç’ten geldi. Savaş Genç, Her şehirde eylem yapın, Türkiye’yi ayağa kaldırın diyerek CHP’ye açık açık kaos çağrısında bulundu. Gelişme, CHP yine FETÖ’nün istikamet çizdiği bir siyasi hatta mı savruluyor? sorusunu gündeme getirdi. Öte yandan FETÖnün Almanya merkezli MC TVyi yeniden yayın hayatına geçirdiği ve buradan CHPye propaganda desteği vereceği öğrenildi.