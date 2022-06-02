Firari FETÖ’cü savcılara Poyrazköy davası: 64 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi / 02.06.22

Son dakika haberi! FETÖ’nün TSK’yı dizayn etme amacıyla tertip ettiği Poyrazköy kumpasında görev alan 48 hâkim ve savcı hakkında 23 yıldan 64 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. İddianamede devletin yargı gücünü silah olarak kullanan şüphelilerin yürüttükleri kurgu soruşturmaları sonucunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında üst düzey subayların tasfiye edilerek yerlerine FETÖ üyesi subayların yerleştirildiği vurgulandı. Böylece 15 Temmuz darbe girişimine giden yolun taşlarını döşedikleri vurgulandı.