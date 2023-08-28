FETÖ üyesi firari alçak savcı Zekeriya Öz, saklandığı Almanyanın Mannheim kentindeki bir restoranda Türk iş insanı Alber Rıfat Bayraktar tarafından dövüldü. Utanmadan buralarda geziyor musun? diyerek Öze kafa atıp yumruklayan Bayraktar, Hiç pişman değilim. Yüreğim soğudu. Bugün olsa yine yaparım. dedi. Ayrıca olayın perde arkasını A Habere anlatan Bayraktar, FETÖcüler tarafından nasıl kumpasa getirildiğini, şirketlerinin nasıl elinden alındığını son derece çarpıcı ifadelerle gözler önüne sererek örgütün yargı-Bank Asya şebekesini deşifre etti.