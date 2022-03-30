Fırsatçıların KDV oyunu yine sahnede! Vergi indirimi öncesi fiyatları şişirdiler | "Ticari ahlakı kaybettik!"

Fırsatçılar KDV indirimi öncesi aynı oyunu sergiledi. Deterjandan bebek bezine, şampuandan peçeteye birçok ürünün fiyatı yüzde 10 ila 50 arasında arttı. Bazı ürünlerin fiyatı ikiye katladı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, KDV’si inecek ürünlerin fiyatı 29 Mart yani dün itibarıyla neredeyse ikiye katladı. İki gün sonra marketler de üreticiler de camlarına ‘KDV indirimi yaptık’ etiketi yapıştırıp, ürün fiyatlarını indirdiklerini iddia edecekler. Gerçekte yaşanan ise bindirimin indirimi olacak. ifadelerini kullandı.