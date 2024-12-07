Trendyol Süper Ligin 15. haftası Trabzonda açıldı. Trabzonspor, evinde oynadığı Kasımpaşaya karşı 38de Cafunun golü ile 1-0 geriye düştü. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devreye Anthony Nwakaeme ve Enis Destan müdahaleleriyle başlayan Fırtına, Simon Banza ile penaltıdan durumu eşitledi. Nijeryalı futbolcu kafa vuruşuyla skoru 2-1e getirdi. Ancak Nuno da Costa Kasımpaşa adına tabelayı 2-2ye taşıyan isim oldu. Bordo mavililer zorlu Galatasaray derbisi öncesi 2 puan daha kaybetti. İşte Trabzonspor - Kasımpaşa maçında yaşananlar...