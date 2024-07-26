Yeni sezonda Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen Trabzonspor, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberoku 2-0 mağlup etti. 39uncu dakikada Trezeguet, Edin Vişçanın savunma arkasına sarkmasıyla birlikte ceza sahasında pozisyonu tamamladı. Yeni transferlerden Cihan Çanak, uzatma dakikalarında attığı nefis golle farkı ikiye çıkardı ve bordo mavililer sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Uğurcan Çakır performansıyla takdir toplarken Fırtına tur için büyük avantaj yakaladı. İşte Ruzomberok - Trabzonspor maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan goller...