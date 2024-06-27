Almanyada düzenlenen EURO 2024te Çekya ile karşılaşan milli takımımız rakibini 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmada 21inci dakikada 10 kişi kalan rakibine karşı 52inci dakikada Hakan Çalhanoğlu ile golü bulan Bizim Çocuklar, Soucekin sayısına engel olamadı ve skor 1-1e geldi. Millilerimiz pes etmedi... Cenk Tosun karşılaşmadan bir puanla ayrılmak üzereyken 3 puanı kopardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Bu sonuçla da Avusturyanın rakibi oldu. İşte Türkiye - Çekya maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...