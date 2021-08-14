Fitch Ratings, yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti

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Son dakika haberi... Türkiye'nin büyüme beklentisini ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti. Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti. Türkiye'de politika belirsizliğinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 16,9'a gerilemesinin beklendiği kaydedildi.