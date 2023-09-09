Son dakika: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiyenin kredi notunu B olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra negatiften durağana çıkardı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankasından Türkiyeye 35 milyar dolarlık finansman desteği ile ilgili resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Dünya Bankasının paha biçilmez ortaklığını ve Türkiyenin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Şimşek, 35 milyar dolarlık kaynağın BAEnin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolar tutarındaki üç yıllık yatırım planına ek olarak geldiğini belirtti.