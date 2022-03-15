Fitch'ten Avrupalı hava yollarını üzecek açıklama! Türk Hava Yolları farkını gösterdi... / 14.03.22

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası Rusyayı yaptırım bombardımanına tutan ABD ve Batının aksine Türkiye tarafsız bir tutum sergiledi. Yaşanan savaş ve yaptırım kararları sonrası havacılık sektörü olumsuz etkilenirken Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratingsten dikkat çeken bir açıklama geldi. yapılan açıklamada, Avrupa’daki hava yolu şirketlerinin görünümünün son dönemde rekor seviyede artan enerji fiyatları ve Batı ülkeleri ile Rusya arasında karşılıklı uygulanan yaptırımlardan olumsuz yönde etkilendiği bildirildi. Türk Hava Yollarına ilişkin özel bir açıklama yapılarak önemine dikkat çekildi.