Türkiyenin gündemine oturan Fon vurgunu davasında hesap zamanı geldi. Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnanın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı ikinci duruşma başladı. Mahkemede savunma yapan Şeçil Erzan, Öyle bir an geldi ki, bana para vermeyin artık diye yalvarıyordum resmen dedi. Erzan, İnsanlar Seçili gördüğümüzde gözümüzde dolar canlanıyor, para, para diye espiri yapıyorlardı. Ben de bankada yükselmek istiyordum. Bu nedenle Galatasaraylı futbolcularla o dönem çok ilgileniyordum. ifadeleriyle kendisini savundu. Tutuksuz sanık Asiye Öztürk, Ali Yörük, Emrah Çolakın yanında geliyordu. Onların arasındaki ilişkiyi bilmiyordum. Ben 25 yıldır bankacıyım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. dedi.