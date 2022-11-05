Fondaş gazeteci Özlem Gürses moderatörlüğünü yaptığı bir programda Doğu Perinçeke sorduğu soru üzerinden Diyanet İşleri Atatürkü anmıyor algısı oluşturmaya çalıştı. Gürses, Burada enteresan bir beraberlik var. Sizin az önce Çiller Özel Örgütü dediğiniz dönemin Başbakanı Sayın Tansu Çiller var, sizin 3 yanınızda. 2 yanınızda da bugüne kadar hiçbir hutbede şehitlerimizin, Mustafa Kemal Atatürkün, Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürkün adını anmayan bir Diyanetin Sayın Başkanı Ali Erbaş var ifadelerini kullandı. Ancak Gürsesin algı oluşturmaya çalıştığı programda Diyanet İşleri Erbaş ettiği duada Atatürkü andı.