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7/24 Dinle Takvim Fondaş gazeteci Özlem Gürses'in 'Atatürk'ü anmıyor' yalanı kısa sürdü! / 04.11.22
Fondaş gazeteci Özlem Gürses'in 'Atatürk'ü anmıyor' yalanı kısa sürdü! / 04.11.22

Fondaş gazeteci Özlem Gürses'in 'Atatürk'ü anmıyor' yalanı kısa sürdü! / 04.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fondaş gazeteci Özlem Gürses'in 'Atatürk'ü anmıyor' yalanı kısa sürdü! / 04.11.22

Takvim 01:19
02

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Scooter'lara yeni düzenleme geliyor! / 27.10.22

Takvim 02:40
03

Rus basınından bomba iddia: Galatasaray Mateo Cassierra'ya kancayı taktı / 02.11.22

Takvim 01:49
04

'Bilge Ana' hayatını kaybetti! Almanya Başbakanı Scholz, Mevlüde Genç için Türkçe başsağlığı mesajı yayımladı / 31.10.22

Takvim 02:15
05

Emekliye vergi yok! Evi olanlar dikkat! İkinci taksit dönemi başladı / 01.11.22

Takvim 02:33
06

Japon kulübü Vissel Kobe, Belçikalı yıldız Dries Mertens'e talip oldu / 31.10.22

Takvim 00:56
07

Fed'in agresif faiz artışı enflasyonu durduramadı! Kritik raporda dikkat çeken ifadeler: Kabul edilemez

Takvim 02:15
08

Kemal Kaçar TAKVİM yakalar! ABD'de 8 saat sırra kadem basan Kılıçdaroğlu bu sefer King’s Cross'ta 2 saat kayboldu / 05.11.22

Takvim 01:54
09

Kılıçdaroğlu yine çark etti! Şubat'ta 'tefeci' dediği Londra'dan Kasım'da para dilendi / 04.11.22

Takvim 01:58
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