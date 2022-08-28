CHPnin medya organı Halk TVnin Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlunun Sarıyer Tarabyada Boğaza nazır villasında kaçak inşaat yaptığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün kaçak inşaatı mühürlediği ve yıkıma başlandığı öğrenildi. Kaçak yapıya CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yummuştu. 2023 seçimleri öncesi kendi ekibini Halk TV kadrolarına yerleştiren İmamoğlunun, adaylık PRı karşılığında kaçak inşaata göz yumduğu belirtilmişti. Ayrıca Halk TV patronu Mahiroğlu, geçtiğimiz yıl da Asosta sit alanı olarak kabul edilen bir bölgede kaçak restoran açmıştı.