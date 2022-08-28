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7/24 Dinle Takvim Fondaş Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villa inşaatına mühür! Ekrem İmamoğlu'nun göz yumması da işe yaramadı / 28.08.22
Fondaş Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villa inşaatına mühür! Ekrem İmamoğlu'nun göz yumması da işe yaramadı / 28.08.22

Fondaş Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villa inşaatına mühür! Ekrem İmamoğlu'nun göz yumması da işe yaramadı / 28.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

Fondaş Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na ait kaçak villa inşaatına mühür! Ekrem İmamoğlu'nun göz yumması da işe yaramadı / 28.08.22

Takvim 01:24
02

Almanya 'fişini çekeriz' dedi! Türkiye vatandaşını sahipsiz bırakmadı / 24.08.22

Takvim 02:05
03

Ankara’da bu kadarına da pes dedirten olay! 100 milyonluk mirası alabilmek için şizofren babaya sağlam raporu aldırdı / 26.08.22

Takvim 03:20
04

Kifayetsiz laf mühendislerinin sembol projeleri karalama girişimi! Baltalı Ekrem İmamoğlu aklınca millet bahçelerini hedef aldı / 22.08.22

Takvim 03:57
05

CHP'li Ataşehir Belediyesi PKK ve DHKP-C'lilerin ardından tefecilerin de iş kurumu olmuş! Suç kaydı olan 125 kişiye istihdam / 17.08.22

Takvim 03:17
06

Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı

Takvim 02:10
07

TEKNOFEST Karadeniz kapılarını açıyor! 6 gün sürecek / 28.08.22

Takvim 01:20
08

Icardi’nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama / 28.08.22

Takvim 00:55
09

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tezkere yalanı! HDP'ye diyetine kılıf aradı / 28.08.22

Takvim 01:24
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