AK Parti, pazartesi günü Başkan Erdoğanın da katılımıyla Ankarada yapılan sade bir etkinlikle 21inci yılını kutladı. Etkinlikte AK Partinin 21 yılda yaptığı hizmet siyaseti bir kez daha gözler önüne serildi. Fondaş Medya ise etkinlikle ilgili büyük bir yalana imza atarak Başkan Erdoğanın kuruluş yıl dönümü nedeniyle parti yöneticilerine ve milletvekillerine İsviçre malı saat hediye ettiğini iddia etti. Sözcü Gazetesi ve Tele 1in yalanına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. dedi.