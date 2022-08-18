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7/24 Dinle Takvim Fondaş Medya yine yalan dolanda! Sözcü Gazetesi ve Tele 1'in AK Parti hazımsızlığı / 18.08.22
Fondaş Medya yine yalan dolanda! Sözcü Gazetesi ve Tele 1'in AK Parti hazımsızlığı / 18.08.22

Fondaş Medya yine yalan dolanda! Sözcü Gazetesi ve Tele 1'in AK Parti hazımsızlığı / 18.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fondaş Medya yine yalan dolanda! Sözcü Gazetesi ve Tele 1'in AK Parti hazımsızlığı / 18.08.22

Takvim 01:05
02

Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı

Takvim 02:10
03

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası / 13.08.22

Takvim 01:05
04

Sosyal konut projesinde emekliye yüzde 20 kontenjan! / 10.08.22

Takvim 02:43
05

Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22

Takvim 02:15
06

CHP'li Ataşehir Belediyesi PKK ve DHKP-C'lilerin ardından tefecilerin de iş kurumu olmuş! Suç kaydı olan 125 kişiye istihdam / 17.08.22

Takvim 03:17
07

İBB iştirakı BELTUR'da mide bulandıran rezalet! Vatandaşın yediği hamburgerden eldiven çıktı / 18.08.22

Takvim 00:55
08

Konya'da sahneye fırlayan genç alkollü çıktı! 'AK Parti'ye oy verme' şovunda CHP'nin 'dövdüler' yalanı elinde patladı: Düşerek yaralandı / 18.08.22

Takvim 01:30
09

Konut ve kira artışlarına karşı yeni adım! Bakan Kurum açıkladı: 50 bin ofis konuta dönüştürülecek

Takvim 01:02
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