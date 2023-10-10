Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor. Değişim diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri dün İstanbulda karşı karşıya geldi. Kavgaların gölgesinde gerçekleşen İstanbul İl Kongresinde iki isim yarıştı: Cemal Canpolat ve Özgür Çelik. Biri genel merkezin, diğeri muhalefetin adayıydı. İstanbul’da 70 kadar delegeyi yönlendiren Erdoğan Toprakın açıktan desteklediği Çelik’in kongreyi kazanması Canan Kaftancıoğlu ile Oğuz Kaan Salıcı’nın etkisini de azalttı. Kaftancıoğlunun hangi akılla yalancı ve başarısız bir liderin peşinden gittiği sorusunu soran CHP yandaşı Fatih Portakal, Gidilmeyecek insanın peşinden giderek, kaybedenler listesinde yani siyasetin çöplüğünde yerlerini aldılar. yorumunda bulundu. Öte yandan yaşanan bu mücadele ve siyasi aymazlığa CHP fondaşı başka isimler de tepki gösterdi. Fondaş medyada kongre Kişisel çıkarları peşinde koşan bu tipler bu karakterleriyle partiye ve memlekete yararlı olabilecekler mi? Olamazlar! şeklinde ele alındı.