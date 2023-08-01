CHPnin yalan organı olarak işlev yapan medya kuruluşları her geçen gün yeni bir iftira ile gündeme geliyor. İktidarı ve AK Partiyi zaman zaman hedef alan bu yayın kuruluşları bu sefer de Esenyurttaki kan donduran olay üzerinden AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayanı hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde tekel bayisinde yaşanan saldırının görüntüleri toplumda infial yaratmıştı. Esenyurtta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrasında 8 kişi gözaltına alındı. KRT ve Sözcü Gazetesi gözaltına bu saldırganların AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayanın akrabası olduğunu iddia etti. İddiayı yalanlayan Sayan, Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım dedi.