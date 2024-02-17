Erzincanın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasının ardından CHP yandaşları kirli algı operasyonuna girişmiş ve yalanları tek tek ellerinde patlamıştı. Bu sefer de fondaş medyanın İliç kahramanı Sedat Cezayirlioğlunun skandalı patlak verdi. Cezayirlioğlunun Erzincan’daki maden şirketinden para talep ettiği mahkeme kayıtlarında anlaşıldı. Kayıtlarda; Cezayirlioğlunun para talebine karşılık alamadığı için videolar çekerek yayımladığı ve gerçekdışı iddialar ortaya attığı belirtildi. Ortaya çıkan skandal büyük tepkilere neden olurken, Sedat Cezayirlioğlu’nun derdinin siyasi malzeme üretmek olduğu bir kez daha anlaşıldı.