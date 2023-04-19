14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalmasıyla birlikte kaybetme korkusuna kapılan 7’li koalisyon ve mangır medyasında provokasyonlar hız kazandı. Bunun son örneği ise CHPnin fonladığı Merdan Yanardağdan geldi. Oy pusulası üzerinden akılalmaz bir iddiada bulunan Yanardağ, Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00den sonra Erdoğan kısmında Evet mührünün görüleceğine dair iddialar var. ifadeleriyle seçim mağlubiyetine kılıf aradı. 7li koalisyonun üyeleri 2018 seçimlerinde de benzer yalanları sosyal medya üzerinden servis etmişlerdi.