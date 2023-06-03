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Fondaş Nevşin Mengü'den 'CHP kendi seçmenini kandırdı' itirafı: CHP kendi içinde Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş / 02.06.23

Fondaş Nevşin Mengü'den 'CHP kendi seçmenini kandırdı' itirafı: CHP kendi içinde Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş / 02.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Fondaş Nevşin Mengü'den 'CHP kendi seçmenini kandırdı' itirafı: CHP kendi içinde Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş / 02.06.23

Takvim 02:19
02

ABD'li Büyükelçi Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı CHP'li Kılıçdaroğlu ve muhalefet yerinden kalkmadı! HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı / 02.06.23

Takvim 01:42
03

Macaristan Başbakanı Orban'dan Başkan Erdoğan sözleri: Seçim zaferi için dua ettim... Kılıçdaroğlu'na Soros göndermesi... / 02.06.23

Takvim 01:43
04

CHP, entrika, kaos... Koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu kurultay hazırlığında: 'Değişim' diyen İmamoğlu'na 'Sen önce İBB Meclisi'ni al' resti / 02.06.23

Takvim 03:51
05

Yeni Meclis'in gündemi yoğun olacak! İlk iş maaşlar kiralar ve kadro

Takvim 01:45
06

Emekliye kademeli zam! Maaşa göre artış nasıl olacak? Kim ne kadar alacak?

Takvim 02:20
07

Beşiiktaş'ın Kongolu yıldızı Arthur Masuaku'ya Ada kancası / 03.06.23

Takvim 00:57
08

Fenerbahçe, Jorge Jesus için düğmeye bastı! Yeni teknik direktörlerle görüşmeler başlıyor / 03.06.23

Takvim 01:10
09

CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok / 02.06.23

Takvim 01:19
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