CHP Lütfü Savaşın alternatifini bulamadık deyip depremzede seçmenin aklıyla alay ederken fondaşları rezil bir algı operasyonuna soyundu. Ismarlama haberler, yalan, kara propaganda ve kirli manipülasyonlarla ön plana çıkan T24, depremde ağır sorumsuzluk ve ihmalkarlığı bulunan CHPli Lütfü Savaş’ı AK Parti’nin adayı olarak yazdı. Sistematik algı operasyonunda sosyal medya hesapları, sitede yer alan haber başlığı ve haber gövdesinde AK Parti adayı ifadesi kullanıldı. CHPye alan açmak ve hedef saptırmak için yayılan kirli algı büyük tepki çekti.