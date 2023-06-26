Fondaş TELE1’de hemen hemen her gün yeni bir skandala şahit oluyoruz. Skandalların başrolünde ise hep Merdan Yanardağ var. CHP’nin ve FETÖ’nün fonladığı TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan’a övgüler dizerek serbest bırakılması çağrısında bulundu. Öcalan’i siyasi tutuklu ilan eden Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan filozof olduğunu söyledi. Yanardağ’ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki gecikmedi. Skandal olay sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağın terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili övgü dolu sözlerinden dolayı TELE 1 hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu.