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Fondaşlar isyanda! Hüsnü Mahalli "CHP'de inanılmaz tartışma var" deyip Özgür Özel'e salladı: Kusura bakmayın Erdoğan'ı takdir etmek lazım / 22.01.24

Fondaşlar isyanda! Hüsnü Mahalli "CHP'de inanılmaz tartışma var" deyip Özgür Özel'e salladı: Kusura bakmayın Erdoğan'ı takdir etmek lazım / 22.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Fondaşlar isyanda! Hüsnü Mahalli "CHP'de inanılmaz tartışma var" deyip Özgür Özel'e salladı: Kusura bakmayın Erdoğan'ı takdir etmek lazım / 22.01.24

Takvim 01:32
02

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan 400 km yükseklikte dinlenme mesaisi! / 22.01.24

Takvim 01:22
03

“Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin” diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılından bu yana vaatlerinin yüzde 73'ünü yapmadı / 22.01.24

Takvim 02:20
04

Netanyahu-Biden krizine ABD basınından müdahale! ‘Filistin devleti’ ayırdı Wall Street Journal birleştirmeye çalışıyor: Tel Aviv ve Washington üç cephede savaşıyor / 20.01.24

Takvim 02:29
05

Başkan Erdoğan AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı teşkilatı uyardı / 20.01.24

Takvim 02:58
06

CHP'nin 2019 yılında Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvurduğu ortaya çıktı! Özgür Özel'in de ismi var / 20.01.24

Takvim 01:59
07

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti / 20.01.24

Takvim 02:14
08

Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 30 Ocak'ta! Seçim beyannamesinde dikkat çeken 4 ana başlık / 21.01.24

Takvim 02:06
09

Günlük kiralık dairelerde yasa delindi! İlanda 200 gerçekten 2 bin TL / 21.01.24

Takvim 03:00
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