CHP içindeki Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel çekişmesi ve devam eden aday belirleme kaosu fondaş ekran yüzlerini isyan ettirdi. TELE 1de Hüsnü Mahalli Yok yapamıyor! Hala kavga devam ediyor. Özgür Bey bizi dinlemiyor diyerek Özgür Özeli yeden yere vurdu. CHPdeki aday belirleme kavgasına dikkat çeken Mahalli, Kimse kusura bakmasın Erdoğanı takdir etmek lazım. Seçtiği adayları kimse tartışamaz diyerek CHPnin iş bilmezliğini dile getirdi. Özel - İmamoğlu ikilisine Değişim, değişim dediniz, neyi değiştirdiniz? sorusunu soran Mahalli, Bugün kimse kimseyi kandırmasın! CHPde inanılmaz tartışma var dedi.