Dünyada beşinci nesil savaş uçağı teknolojisinde büyük bir rekabet yaşanıyor. ABD merkezli Foreign Policy dergisi, havadaki yarışla ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. Başkan Erdoğanın liderliğinde Türkiyenin KAAN ile katıldığı rekabette, F-35 ve ABD yeni rekabete ayak uydurabilecek mi? sorusuna cevap aranan analizde, Washington, diğer ülkelerin jetlerine güç sağlayan sistem ve teknolojilerin satışına öncelik vererek ayak uydurmazsa, ABD küresel savunma pazarında geride kalacak. tespiti yapıldı.