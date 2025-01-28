Boludaki yangın faciasında yeni skandal ortaya çıktı. Grand Kartalın para harcamamak için yangın denetimini iptal ettirdiği tespit edildi. Otelin yangın denetimi başvurusunu yapan Kadir Özdemir ifadesinde Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisini itiraf etti. Buna göre otele İptal dilekçesi yazın aklını Tanju Özcanın kuzeni Sedat Gülener verdi. Gülener bir gün sonra itfaiyenin otel denetimini iptal etti. Mahkemedeki tutanaklarda da İtfaiyeden biri gelip otelin tamamını denetlemiş ibaresi dikkat çekti. Öte yandan İsmail Saymaz ve Tanju Özcanın 70 metrekare denetlendi yalanı belgenin orijinal haliyle çürütüldü.