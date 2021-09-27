FOX TV'den skandal! Doğan Şentürk RTÜK Başkanı Şahin'i tehdit etti: Daha şimdi başlıyor her şey / 27.09.21

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“Muhalif kanallar verilen cezaları mağduriyet malzemesi yapıyor” diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kendisini özgür basının savunucusu gibi gören FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk tarafından tehdit edildiklerini söyledi. Cezalardan nemalanan kanalların olduğunu belirten Şahin, "Bilinçli olarak hatalarda ısrar ediyorlar. Mağdur edebiyatı yapıp reyting peşinde koşuyorlar" dedi.