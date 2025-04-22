Papa Franciscusun ölümü sonrası yeni papanın nasıl seçileceği merak konusu oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen kardinaller deyim yerindeyse akla karayı seçecek. 80 yaşını aşmayan 138 kardinal belirleyici unsur olacak. Sistine Şapelinin bacasından beyaz duman çıkarsa yeni papanın seçildiği anlaşılacak. Siyah dumanın çıkması halinde sonuca ulaşılamamış olacak, kardinaller papayı seçene kadar Vatikandan çıkamayacak. Öte yandan yeni papa adayları belli oldu. Dikkat çeken bir isim var... Seçilmesim halinde ilk siyahi papa olacak...