Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan hadsiz açıklama! Cezayir üzerinden skandal sözlerle Türkiye'yi hedef aldı / 03.10.21

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Zaman zaman Türkiye'ye karşı hadsiz çıkışlarıyla gündem olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu kez Türkiye'yi Cezayir üzerinden hedef aldı. Macron'un skandal açıklamaları üzerine Cezayir, Paris Büyükelçisini geri çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamaları akıllara Fransa'nın Afrika'daki kara tarihini getirdi. Cezayir ve Ruanda'da yapılan soykırımlar tarihin en kanlı olayları arasında yer alırken Fransa utanç dolu tarihi ile yüzleşmek yerine arşivlere erişimi engelliyor. Fransa'nın kan dolu kirli geçmişini sizler için derledik...