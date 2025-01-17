Fransa, Suriyede köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPGye can suyu olmaya çalışıyor. Emmanuel Macronun DEAŞı bahane ederek, YPGye Sizi yalnız bırakmayacağız demesinin ardından bir skandal daha patladı. Fransa’nın terör örgütü PKK/YPG’ye insansız hava aracı İHA desteği sağladığı ortaya çıktı. Terörist elebaşlarıyla temas kurup bölgedeki dengeleri bozmayı sürdüren Fransa, uluslararası hukuka aykırı adımlar atarak bölgesel istikrarı da baltalıyor. Bu kapsamda Türkiyenin, Avrupadaki bazı küçük ülkeler çıkışıyla yaptığı uyarı bir kez daha önem kazanıyor...