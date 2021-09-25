Fransa'da "Muhammed ismini yasaklayacağım" diyen aşırı sağcı aday Eric Zemmour'dan skandal sözler / 25.09.21

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Sözde insan haklarının, demokrasinin beşiği olarak dünyaya bir örnek gibi sunulan Avrupa'nın maskesi düşüyor. Fransa'da 2022 yılı Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar netleşirken, aşırı sağcı Eric Zemmour'un aday olmak için imza toplamaya başlaması ülkede siyaset gündemini sarstı. Zemmour'un "Cumhurbaşkanı olunca Muhammed gibi Müslüman ismi verilmesini yasaklayacağım" sözleri polemik yarattı.