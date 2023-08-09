Son dakika haberi! Fransada farklı görüşlerden 94 senatör, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macrona, Paris yönetiminin son dönemde Afrikada Fransız karşıtlığına dönüşen politikalarını kınayan bir mektup gönderdi. Bilindiği gibi Nijerde yönetimin askerlere geçmesinin ardından bölgede Fransa başta olmak üzere Batılı ülkelerin, planları aksamış durumda. Pazar günü başkent Niameyde bir stadyumda bir araya gelen halk, askeri yönetime destek veren sloganlar ve tezahüratlarda bulundu. Sokaklara inen halkın Türk bayrağı taşıdığı görüldü. Batı Afrikada tutunması bir hayli zorlaşan Fransaya yönelik Burkina Faso Lideri İbrahim Traoreden de bir tepki geldi. Traore, 63 yıldır Fransadan yardım alıyoruz, ancak ülkemiz gelişmedi. Bu yüzden şimdi yardımı kesmek bizi öldürmez, daha çok çalışmaya ve kendimize güvenmeye motive eder. dedi.