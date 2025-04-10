Fransada AB fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunan siyasetçi Le Pen sonrası bir yolsuzluk operasyonu daha gerçekleşti. Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fransız siyasetçinin CHPli İBBdeki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğluna destek paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Fransada yolsuzluk nedeniyle yapılan soruşturmalarda siyasetçiler sokak çağrısı yapmadı, vandallar polise saldırmadı.