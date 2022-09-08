Fransa dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafargeyi YPG terör örgütünün tünellerini kazması için yardımcı olarak görevlendirmişti. Lafargeın terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere silahlı gruplara malzeme sağladığı ve haraç ödediğine, bunları da Fransanın bilgisi dahilinde gerçekleştirdiği de tespit edilmişti. Terörle kirli işbirliği ifşa olan Lafargeın, DEAŞın Paris saldırıları sorumlusunun Suriyedeki fabrikanın yönetim kuruluna aldığı ortaya çıktı. Bataclan katliamını yöneten Ebu Lokman, Fransız istihbaratının adamı çıktı. Lafargeın, Suriye’deki fabrikasının açılması için bu terörist ile ortak çalıştığı ortaya çıktı.