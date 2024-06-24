Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından erken seçim kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a çok net uyarı geldi. Fransa’nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada Macron’un kendisini dinlemediğini söyledi. Seçimlerin feshinin Fransa’nın Avrupa Birliği’nden ayrılması ile sonuçlanabileceğini söyleyen Barnier, “İngiltere’de neler olduğuna bir bakın” dedi. Öte yandan Fransada seçim öncesi yapılan son anketler, erken genel seçimlerin ilk turunda en çok oyu aşırı sağcı Marine Le Penin partisi liderliğindeki koalisyonun alacağını gösteriyor.