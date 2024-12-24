Suriyede PKK/YPGnin kökü kazınırken Türk düşmanı Patrice Franceschi, Ayn-el Araba düzenlenmesi planlanan harekat öncesi etki ajanlığına soyundu. Şamdaki yeni yönetim Erdoğanın ajandasını uyguluyor diyen Fransız yazar, ABD, Fransa ve Avrupaya Türkiyeye müdahale edin! Onları NATOdan atın... Kobani düşerse dünyanın sonu gelir ifadeleriyle yalvardı. Bir dönem Macronun görevlendirdiği heyette yer alan Franceschi, açık açık YPG kaybederse hepimiz kaybederiz dedi. Peki, kim bu Franceschi? İşte Kobani için ölürüm diyecek kadar terörün kölesi olan bitik bir Fransızın anatomisi...