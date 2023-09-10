Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistanın başkenti Yeni Delhide bir araya geldi. Zirvenin yayımlanan sonuç bildirgesinde Türkiyenin öncülük edip çaba sarf ettiği tahıl koridoru girişimine ilişkin Rusya ve Ukraynaya tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin derhal ve engellenmeden Rusya ve Ukraynadan teslimatının sağlanması çağrısı yapıyoruz denildi. Çabalarından ötürü Türkiyeye teşekkür edildi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği’nin G20 daimi üyesi olmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.