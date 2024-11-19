Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyadaki G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarına başladı. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. Copacabana Kalesindeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Brezilyanın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiyenin İsraile silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim başlattığını, Filistinde kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiyenin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti. Öte yandan Başkan Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşmasına katıldı.