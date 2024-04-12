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Gabar'daki petrol üretiminde yeni rekor! Hedef 100 bin varil... Başkan Erdoğan'dan 'tebrik' telefonu

Gabar'daki petrol üretiminde yeni rekor! Hedef 100 bin varil... Başkan Erdoğan'dan 'tebrik' telefonu

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Gabar'daki petrol üretiminde yeni rekor! Hedef 100 bin varil... Başkan Erdoğan'dan 'tebrik' telefonu

Takvim 03:35
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ABD'nin yaptırım listesindeki Lübnanlı iş insanı Muhammed Srur Beyrut'ta ölü bulundu! Olağan şüpheli İsrail / 11.04.24

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Takvim 04:40
04

6 ay sonra bir ilk: İsrail ve GKRY, İran'a olası bir saldırıyı simüle eden ortak tatbikat gerçekleştirdi / 11.04.24

Takvim 06:39
05

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Takvim 01:26
06

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Takvim 02:47
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Takvim 02:52
08

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Takvim 04:02
09

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Takvim 06:58
10

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Takvim 01:31
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