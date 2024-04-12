Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabarda petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkıldığını duyurdu. Bakan Bayraktar, Hedefimiz 100 bin varile çıkabilmek. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Kuyu başına üretimin 1200 varili geçtiğini dile getiren Bayraktar, Şırnak, hem bu bölgeye hem ülkemizin ekonomisine güç katmaya devam edecek dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bayraktar’ı telefonla arayarak çalışanlara hitap etti. Erdoğan, 100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Bizim gücümüze güç milletimizin iradesine irade katacak şeklinde konuştu.