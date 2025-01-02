İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne oldu. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA öncülüğünde 308 STKnın katılımıyla düzenlenen yürüyüşte 450.000 kişi Galata Köprüsünde bir araya geldi. Katılımın geçen seneye göre bu yıl daha yüksek olduğu tarihi yürüyüşte Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor ve Dünyayı Uyandırıyoruz sloganları atıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da program kapsamında bir konuşma yaptı. Erdoğan, Allahın mazlumlara olan vaadi Suriyede nasıl gerçekleştiyse Filistinde de gerçekleşecektir. dedi. İsrail, saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi. Takvim.com.tr editörü Fatma Gül, bölgeden canlı olarak yaşanan tüm gelişmeleri aktardı.