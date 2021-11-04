Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş açıklaması: Kimsenin haddi değildir / 04.11.21

Türkiye Basketbol Federasyonunun Olağan Seçimli Genel Kuruluna katılan Galatasaray Başkanı Burak Elmas flaş açıklamalarda bulundu. Beşiktaşın Adalet paylaşımını sonrası iki kulüp arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklama yapan Elmas, Biz Beşiktaşı tebrik ettik ve haklı galibiyet dedik. Kendi adımıza gereken dersleri çıkaracağımızı söyledik. dedi. Ancak iki gün önce Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemirin, Beşiktaşın galibiyeti haklı falan değildir. sözlerini unuttu. Öte yandan Çebi ile iletişim halinde olduklarını belirten Elmas, Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Galatasarayın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir. ifadelerini kullandı.