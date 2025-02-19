Süper Ligin 25inci haftası şampiyonluk yarışında dev bir derbiye sahne olacak. 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi maçın hakeminin kim olacağı tartışılıyor. Fenerbahçe yabancı hakem için TFFye başvuru yaparken Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki kulübün başkanlarını Rivaya davet etmişti. Konuyla ilgili Hacıosmanoğlunun 19 Şubat saat 13te açıklama yapması bekleniyor. Peki, MHKnın yapacağı hakem ataması öncesi derbiyi yönetmesi muhtemelen yerli ve yabancı adaylar kimler? İşte dev maç öncesi hakem bilmecesinde son gelişmeler.