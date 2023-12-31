Türkiye dün Riyadda gerçekleştirilmesi planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finaline kilitlendi. Riyadda kulüplerin talepleri ve Suudi yetkililerin onay vermemesi sonrası kriz yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki Riyadda neler oldu kim ne dedi? Dış basın olayı nasıl gördü? İşte Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının iptal edilmesinin perde arkası...