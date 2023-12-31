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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı neden ertelendi? İşte Riyad'da yaşananların perde arkası / 30.12.23

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı neden ertelendi? İşte Riyad'da yaşananların perde arkası / 30.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı neden ertelendi? İşte Riyad'da yaşananların perde arkası / 30.12.23

Takvim 03:16
02

Yeni yıla yeni maaş: Milyonların gelirini artıracak zam oranları! Kim, ne kadar alacak?

Takvim 00:43
03

MİT son bir yılda hainlere nefes aldırmadı! 41'i üst düzey sorumlu olan 200 teröristi "Sarı torbaya" tıktı / 31.12.23

Takvim 02:04
04

Deprem bölgesine özel önem | Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında 76 yurt içi ziyareti gerçekleştirdi / 30.12.23

Takvim 02:47
05

Meryem Uzerli özel hayatıyla ilgili dert yandı: "Hiçbir şeyi saklamam ama..." / 31.12.23

Takvim 01:01
06

Süperstar Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor! Ajda'nın hayatını Serenay Sarıkaya mı canlandıracak? / 31.12.23

Takvim 00:51
07

Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Bonservis bedeli belli oldu / 31.12.23

Takvim 00:37
08

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Erdoğan'a yeni yıl mesajı: 2024'te ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edeceğiz / 30.12.23

Takvim 02:15
09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı! "Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturduk" / 30.12.23

Takvim 01:05
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